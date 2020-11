Notizie Milan – La priorità di Thauvin sono i rossoneri

MILANO – Telefoot ha riportato gli ultimi aggiornamenti di mercato su Florian Thauvin e il Milan. Il calciatore francese in fatti resta in scadenza contrattuale con l’Olympique Marsiglia e la sua intenzione è quella lasciare la Ligue1 per misurarsi con un nuovo campionato. In questo la caso la SerieA, dato che secondo la fonte la priorità del giocatore sono attualmente i rossoneri. Telefoot non si è firmata soltanto alle indiscrezioni sulla volontà dell’esterno. Ha riportato anche l’offerta del Diavolo al calciatore: un quadriennale da 3 milioni di euro a stagione. Ora bisognerà vedere come risponderà la concorrenza, anche il Siviglia infatti è interessato a Thauvin.