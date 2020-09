Notizie Milan – La Primavera passa al turno successivo di Coppa Italia

MILANO – Mionić, Signorile e Di Gesù regalano al Milan Primavera la vittoria sul Brescia e il passaggio al secondo turno in Coppa Italia. la squadra di Giunti s’impone per 3-1 sugli avversari di giornata, con una bella prova di forza. Una vittoria che arriva dopo l’esordio positivo in campionato nonostante l’allenatore rossonero abbia, rispetto alla trasferta di Cagliari, cambiato sei titolari.

Prossimo avversario in Coppa Italia sarà il Monza Primavera, con le gara prevista per il 30 settembre. Mentre in campionato, il prossimo turno vedrà i rossoneri opposti ai campioni in carica dell’Atalanta, sarà match sabato prossimo al Vismara.