Notizie Milan – La prima da ex di Jack Bonaventura

MILANO – Domani alle 15:00 Milan e Fiorentina si affronteranno sul prato di San Siro, nella nona giornata della Serie A. Partita speciale, soprattutto per Jack Bonaventura, l’ex Milan infatti affronterà per la prima volta da avversario la sua ex squadra. La scorsa estate infatti il calciatore ha lasciato i rossoneri dopo sei anni di militanza. Scelta presa dalla società, più che dal giocatore, che ha deciso di non rinnovare il contratto del centrocampista, che poi ha deciso di ‘sposare’ il progetto dei viola. Bonaventura infatti, infatti, è arrivato a Firenze a parametro zero, dopo lunghi corteggiamenti di altri club del massimo campionato italiano di calcio.