Notizie Milan – La Juventus pensa ad un attaccante seguito dai rossoneri

MILANO – E’ sempre temo di calciomercato, nonostante la sessione di compravendite sia ufficialmente chiusa. E’ il casso della Juventus, come riporta Tuttosport, che avrebbe messo nel mirino un vecchio pallino del Milan. I bianconeri infatti avrebbero allacciato i primi contatti con Mino Raiola per arrivare a Myron Boadu dell’AZ Alkmaar. L’attaccante, infatti, nel recente passato era stato inseguito anche dai rossoneri soprattutto nell’ultima sessione invernale, anche se poi non se ne fece più nulla.