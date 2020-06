Notizie Milan – La Fiorentina non molla Lucas Paquetà

MILANO – La Fiorentina non molla Paquetà, questo è quanto rilancia oggi Tuttosport. Secondo il quotidiano sportivo infatti, la società viola ha intenzione di arrivare al brasiliano, nella prossima finestra di mercato. Il Milan ha già ricevuto una prima offerta per il brasiliano, prestito biennale con diritto di riscatto, una formula che però non ha incontrato le richieste dei rossoneri, che vorrebbero l’obbligo di riscatto. Ci sarebbe anche il Benfica, ma per ora è tutto fermo, dato uno scambio con Florentino è da escludere, viste le divergenze sul valore dei cartellini, dei due calciatori. Sia il Milan, che i portoghesi, vorrebbero guadagnarci nell’operazione, in modo da tenere sotto controllo il bilancio. Il futuro di Paquetà in rossonero, però, è tutt’altro che certo.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live