Notizie Milan – La dirigenza ha le idee chiare sul mercato

MILANO – Il Milan vince e convince. Sono otto vittorie dei rossoneri in questo inizio di stagione, i rossoneri però a gennaio torneranno sul mercato per puntellare la rosa e costruire una squadra ancora più competitiva. La dirigenza del Diavolo avrebbe già fissato gli obiettivi per la prossima sessione invernale di compravendite. Un difensore e un vice Ibrahimovic, queste sono le idee del Milan. Maldini e Massara sono già all’opera per centrare gli obiettivi e regalare due nuovi innesti a Stefano Pioli.