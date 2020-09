Notizie Milan – La cessione di Krunic potrebbe liberare la pista Bakayoko

MILANO – Si infittiscono sempre di più gli intrighi del mercato rossonero! Negli ultimi giorni, infatti, il Milan ha dovuto affrontare la brusca frenata nella trattativa con il Chelsea per Tiémoué Bakayoko, avviata ormai da tempo. Per questo motivo, la dirigenza milanista aveva messo sul proprio taccuino altri profili da seguire, che potessero costituire delle valide alternative al francese.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la cessione di Rade Krunic potrebbe liberare la pista per il centrocampista dei Blues. In queste ore, infatti, sono pervenute alla società rossonera delle offerte per il giocatore bosniaco, rientrato negli interessi di Torino e Friburgo: proprio i tedeschi sembrano essere in vantaggio, avendo messo sul piatto circa 8 milioni di euro. Pertanto, con i soldi ricavati dalla partenza dell’ex Empoli, il Milan potrebbe alzare la propria offerta al Chelsea e, finalmente, riportare in Italia Bakayoko.