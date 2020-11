Notizie Milan – La Bild rilancia il possibile addio di Calhanoglu

MILANO – Il futuro di Calhanoglu è sempre al centro delle cronache. Il numero dieci del Milan in questa stagione sta incantando in maglia rossonera, ma il rischio di perderlo c’è ed è concreto, dato che il suo contratto è vicino alla scadenza. L’intenzione del Diavolo ovviamente è quella di trattenere il trequartista, ma diverse squadre hanno messo gli occhi su di lui e la Bild, ha rilanciato il possibile addio del giocatore alla Serie A, per andare a giocare in Premier League. Christian Falk, giornalista sportivo, sull colonne del quotidiano tedesco ha svelato come il Manchester United abbia già presentato un’offerta a Calahnoglu e che in questo momento sia tutto in mano al turco, dato che dovrà decidere se accettare la corte dei Red Devils, o meno.