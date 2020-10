Notizie Milan – L’ esterno mancino proposto ai rossoneri

MILANO – Il Tottenham, nell’ultima sessione estiva di mercato, avrebbe offerto Danny Rose al Milan, un profilo che avrebbe permesso a Pioli di avere un ricambio di qualità a Theo Hernandez. In questo caso però è stato il club meneghino a dire di no. In primo luogo perché si era deciso di virare su Diogo Dalot, e poi la non partenza di Conti e Calabria non hanno liberato un posto in difesa. Sarà infatti il prodotto del vivaio rossonero a dare il ricambio all’ex Real Madrid in questa stagione. Almeno fino a gennaio.