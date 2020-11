Notizie Milan – Koulibaly: “Ibra? Difficile da marcare”

MILANO – In conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League del Napoli, Koulibaly ha parlato della sconfitta, patita in campionato contro il Milan. Ecco le sue parole:

“Loro hanno fatto due goal con Ibrahimovic, che è un calciatore difficile da marcare. Il terzo è arrivato perché eravamo concentrati sulla possibilità di pareggiare. La partita è stata questa, abbiamo concesso poco ed abbiamo avuto occasioni. Le critiche? Per me sono una motivazione, dimostreremo che non siamo quelli che hanno perso contro il Milan. Ora ci aspettano due gara difficile e da domenica può iniziare un altro campionato. Ci dispiace per la sconfitta, perché era una gara importante. Ci è mancata la mentalità giusta, lavoreremo su questo per migliorare“.