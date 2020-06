Notizie Milan – Kjaer: sempre più sicuro il suo riscatto

MILANO – Contro la Juventus Simon Kjaer è stato uno dei migliori in campo, autore di una grande prestazione assieme al suo compagno di reparto Alessio Romagnoli. Il centrale danese, sin dal suo arrivo a Milano nella scorso mercato di gennaio, si è conquistato la fiducia di mister Pioli e il posto da titolare. Anche la dirigenza lo apprezza, tanto che si starebbe sempre più convincendo a confermarlo in squadra. Attualmente Kjaer è in prestito al Milan che, qualora volesse riscattarlo, dovrebbe versare circa 2,5 milioni di euro nelle casse del Siviglia. Il riscatto è ormai quasi sicuro, viste anche le cifre della possibile operazioni.

