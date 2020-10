Notizie Milan – Kjaer MVP della gara contro il Rio Ave

MILANO – Tratto dal sito ufficiale del Milan.

Due autorevoli protagonisti, una testa a testa molto tirato, ma alla fine la spunta Simon Kjær su Gigio Donnarumma: il difensore danese è l’ MVP di Rio Ave-Milan con il 32% delle preferenze, contro il 30% del nostro portierone. 120 minuti giocati, infallibile nella lotteria finale dei rigori , segnandone addirittura due. E poi 89 palloni giocati, 66 passaggi positivi, 5 palloni recuperati e in generale una prestazione positiva, come ormai ci ha abituato da quando veste la maglia rossonera. In una notte così difficile e ricca di insidie, il Milan si è affidato alla sua esperienza e Kjær non ha tradito: complimenti Simon, avanti così!