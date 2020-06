Notizie Milan – Kessie: “Vogliamo ripartire e portare il club in Europa”

MILANO – A pochi giorni dalla ripartenza dei rossoneri in campionato, contro il Lecce di Fabio Liverani, Franck Kessie è stato intervistato da Milan Tv. Ecco che cosa ha detto l’ivoriano:

«Abbiamo tanta voglia di ripartire, perché veniamo da un momento brutto. Per noi non è stato facile stare chiusi in casa e quindi adesso abbiamo tutti tanta voglia di tornare a giocare. Le partite a porte chiuse? Non sarà facile abituarsi, ma è una questione di sicurezza. E’ giusto giocare così fino a quando non ci sarà più il rischio di ammalarsi».

Il centrocampista ha poi parlato dei prossimi impegni e dell’obiettivo Europa: «Mancano poche partite e dobbiamo andare più forti. Dobbiamo dare tutto per arrivare al nostro obiettivo. la classifica è corta e siamo tutti molto vicini, dobbiamo lavorare e dare il massimo per cercare di fare punti in tutte le partite».

Kessie ha poi risposto alla domande sugli elogi ricevuti dai compagni di squadra: «Io sono sempre al servizio della squadra e quindi anche dei miei compagni. Mi piacere quando i miei compagni parlano bene di me. Milanello? Io sono qui da tre anni, è casa mia. Sono molto felice di indossare questi colori, ma dobbiamo lottare e dare tutto per portare il Milan il più in alto possibile».

Il calciatore si è poi concentrato sulla partita di Lecce e il lavoro quotidiano: «Sarà molto complicato, giocheremo fuori casa e loro saranno carichi, dovremo dare di più rispetto a quanto fatto a Torino. Per noi l’allenamento è importante, se lo fai bene poi si vede anche in partita.Dobbiamo lavorare tanto per essere pronti al sabato o alla domenica».

Gattuso e la Coppa Italia: «Sono davvero felice per lui, anche per il momento triste che sta passando. Ora, per fortuna, sta provando un po’ di gioia con la vittoria della Coppa».

