Notizie Milan – Kessie MVP della gara contro il Crotone

MILANO – Tratto dal sito ufficiale del Milan.

Da mesi è ormai uno dei pilastri del centrocampo del Milan, ma giorno dopo giorno continua a stupire per la grande capacità di abbinare la consueta quantità alla sagacia tattica. Tutti gli elementi che ne fanno uno degli elementi più utilizzati da Mister Pioli fin qui. Stiamo parlando di Franck Kessie , che dalla serata dello Scida torna a casa con i tre punti, con un gol realizzato e con la palma del migliore in campo scelto da tutti i tifosi rossoneri (con il 58%) attraverso la votazione avvenuta sulla nostra App ufficiale. Un plebiscito, che ha fatto arrivare il numero 79 davanti a Kjær (17%) e Çalhanoğlu (12%).

Sono i numeri a certificare la prestazione di Franck, che con il rigore trasformato contro il Crotone è arrivato a quota 11 sui 12 calciati in Serie A. Ma oltre al gol, c’è tanto di Kessie nel successo rossonero: è il giocatore, infatti , che ha totalizzato il maggior numero di passaggi (51) e lanci (6) positivi. Bene anche le sue statistiche sui dribbling , 6 in totale e tutti riusciti (100%). Non solo qualità, anche tanta intensità per il centrocampista del Milan, che è il recordman di palloni riconquistati (11). Numeri importanti, che da soli valgono il premio di MVP. Bravo Franck !