Notizie Milan – Kessie, il mercato è ormai solo un ricordo

MILANO – Franck Kessie e Stefano Pioli non erano partiti con il piede giusto, come nel caso dell’esclusione del centrocampista nella gara contro la Juventus, della scorsa stagione. In quel periodo l’ivoriano era anche al centro di diverse indiscrezioni di mercato. Questo però è il passato, il presente invece racconta tutta un’altra cosa. Il calciatore è praticamente un insostituibile per il tecnico del Milan e sta vivendo probabilmente la sua miglior stagione in rossonero da quando è stato acquistato dall’Atalanta. Anche le notizie sul possibile rinnovo fino al 2024, confermano quanto detto. Kessie si è ripreso il Milan e conquistato Pioli. il suo futuro è ancora il Diavolo.