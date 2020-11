Notizie Milan – Kessie, Gattuso provò a portarlo al Napoli

MILANO – Si avvicina Napoli-Milan, posticipo di questa domenica di Serie A e la Gazzetta dello Sport ha riportato un retroscena di mercato che ha coinvolto proprio le due squadre, che questa sera si affronteranno a San Siro. Un anno fa, infatti, Gattuso aveva provato a strappare ai rossoneri Franck Kessie. L’ivoriano non era ancora quel pilastro che rappresenta oggi per il centrocampo della squadra di Pioli e le voci su una possibile partenza erano, quasi, all’ordine del giorno. L’operazione non andò mai in porto il calciatore è rimasto a Milanello, in ogni caso però Gattuso è riuscito a farsi prendere uno ‘dei suoi’ centrocampisti ai tempi del Milan. Bakayoko, che questa sera affronterà la sua ex squadra.