Notizie Milan – Kessie, continua il momento magico anche in nazionale

MILANO – Momento magico per Franck Kessie. Il centrocampista del Milan è reduce da ottimi prestazioni coronate anche da diverse reti. L’ultimo contro l’Udinese nel penultimo turno del campionato. L’ivoriano è tornato su livelli altissimi e il club rossonero sta pensando al rinnovo di contratto e il Diavolo starebbe addirittura studiano un nuovo accordo quinquennale. Questo momento continuo anche in nazionale, la Costa D’avorio. Il giocatore infatti ha segnato una nuova rete, fondamentale ai fini del risultato finale contro il Madagascar. Franck Kessie è andato in rete dagli undici metri.