Notizie Milan – Kalulu in sede, a breve la firma sul contratto

MILANO – Manca davvero poco e poi Pierre Kalulu sarà un nuovo giocatore del Milan, il primo acquisto della stagione 20/21. Il calciatore francese oggi ha svolto le visite mediche di rito, molto approfondite per evitare brutte sorprese come fu per Robinson. Poi si spostato a Casa Milan , dove incontrerà la dirigenza rossonera e con il suo entourage definirà gli ultimi dettagli di quello che sarà il suo nuovo contratto. Il terzino è stato convinto dal duo Maldini-Massara a lasciare l’Olympique Lione, squadra con la quale non aveva firmato un contratto da professionista. Il diavolo è stato molto bravo ad anticipare proprio i francesi e mettere le mani sul giovane talento.

