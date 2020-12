Notizie Milan – Kabak ma non solo. Ecco le alternative per la difesa

MILANO – Tuttosport ha fatto il punto di mercato sul Milan, in vista della finestra di gennaio. C’è sempre un difensore centrale nei piani dei rossoneri e uno dei nomi più in voga, ma non c’è solo il calciatore dello Schalke 04. Maldini e Massara ovviamente valutano anche le alternative, per la precisione Simakan dello Strasburgo e Melayaro Bogarde dell‘ Hoffenheim. Restano comunque in piedi le piste che portano a Lovato dell’Hellas Verona e Milekovic della Fiorentina, ma le richieste dei club italiani potrebbero frenare le trattative.