Notizie Milan – Kabak-Liverpool, dall’Inghilterra smentiscono

MILANO – Avevamo riportato dell’interesse del Liverpool nei confronti di Kabak. Il difensore dello Schalke 04 piace anche al Milan, che in estate aveva provato ad acquistarlo nella finestra estiva di mercato. L’irruzione dei Reds aveva fatto pensare che alla fine il centrale non sarebbe diventato rossonero. Dall’Inghilterra però piovono smentite, secondo il Liverpool Echo, la squadra di Jurgen Klopp non sarebbe interessata al calciatore, voci che addirittura avrebbero contrariato e infastidito la dirigenza della squadra inglese. Una notizia che quindi rilancia le chance del Milan, in ottica mercato per il centrale turco. I rossoneri restano alla finestra.