Notizie Milan – Junior Firpo piace anche a un altro club italiano

MILANO – L’interesse del Milan con il passare del tempo sembra scemato. Juniro Firpo infatti è un nome sì accostato ai rossoneri, ma attualmente sembra essere un po’ dai radar del Diavolo, per entrare in quelli di un altro club di Serie A: l’Inter di Antonio Conte. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, infatti, il calciatore piace ai nerazzurri, che a gennaio potrebbero decidere di farsi sotto. L’intenzione è quella di mettere le mani sul giocatore che possa far rifiatare Young, anche perché Kolarov finora non ha convinto. Tra l’altro in questa stagione Junior Firpo sta giocando davvero poco, nel nuovo Barcellona di Ronald Koeman per c’è spazio quasi esclusivamente per vedere i suoi compagni giocare, dalla panchina.