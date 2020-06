Notizie Milan – Jovic? Tutto dipende da due esuberi rossoneri

MILANO – Luka Jovic è uno dei sogni di mercato del Milan. Arrivare a “mettere le mani” sull’attaccante non sarà un’ impresa semplice semplice. Il Real Madrid la scorsa estate ha speso 60 milioni di euro, per assicurarsi le sue prestazioni e nonostante una stagione deludente i blancos non hanno intenzione di “gettare alle ortiche” l’investo fatto un anno fa. I rossoneri però non perdono le speranze e non ha intenzione di mollare la presa, molto però passerà dal mercato in uscita. Gli esuberi del Milan, se riscattati, potrebbero regalare proprio l’ex centravanti dell’Eintracht Francoforte. Le possibile cessione di André Silva, il portoghese gioca proprio all’ex squadra di Jovic, e di Suso al Siviglia potrebbero portare nelle casse meneghine ben 40 milioni di euro, come riporta il Corriere dello Sport.

