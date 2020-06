Notizie Milan – Jovic: l’ingaggio è un problema per i rossoneri

MILANO – Arriva a Luka Jovic, per il Milan, è sempre più complicato. L’attaccante serbo nella scorsa finestra estiva di mercato si è trasferito a Madrid, da Francoforte, dopo un’operazione da 60 milioni di euro. I blancos hanno fatto sottoscrivere al giocatore un contratto da 5 milioni di euro a stagione, una cifra che pochi club al mondo possono permettersi e tra questi non ci sono i rossoneri. Se Jovic decidesse di venire incontro al diavolo, decurtandosi parte dell’ingaggio, comunque le casse rossonero difficilmente potrebbero permettersi un esborso simile. Un ostacolo in più, quindi, per il Milan che continua a cercare un attaccante, in vista della prossima stagione.

