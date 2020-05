Notizie Milan – Ispettori federali controllano Milanello

MILANO – La Procura Federale è arrivata a Milanello, secondo quanto riporta Sky Sport. I due ispettori sono stati accolti medico rossonero Stefano Mazzoni e dal team manager Andrea Romeo. Va precisato che l’iniziativa è di routine e coinvolgerà tutti club di Serie A, non solo il Milan. Al centro del controllo ordinario l’osservanza delle regole del protocollo sugli allenamenti collettivi, varato da governo, FIGC e Lega Serie A. L’unico calciatore presente era Franck Kessie, il resto della squadra ha svolto la sessione odierna questa mattina. Anche la la Club House, le aree comuni, la zona ristorazione, il bar e le camere dei giocatori sono state esaminate, così come gli spogliatoi e la zona mensa, dove è andato in scena un colloquio con il cuoco della società.

