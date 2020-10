Notizie Milan – Ismael Bennacer MVP della gara contro lo Sparta Praga

MILANO – Tratto dal sito ufficiale del Milan.

L’ennesima prestazione totale di Bennacer. Contro lo Sparta Praga Isma ha messo in mostra tutto il suo enorme repertorio, fatto di qualità e quantità. Nella vittoria per 3-0 contro i cechi, il numero 4 rossonero non è andato in gol ma è stato comunque un elemento cardine per la squadra. Suo l’assist notevole per il 3-0 di Dalot, e sempre dai suoi piedi è partita anche l’azione del 2-0, che è passata di nuovo da Dalot prima di essere conclusa da Leão. Il cross da cui è nato il rigore di Ibra? Suo, ovviamente. Uomo ovunque, ha toccato 83 palloni negli 81 minuti in cui è rimasto in campo: 58 passaggi positivi, 2 occasioni create, 3 palloni intercettati, 100% di dribbling riusciti (5 su 5). L’algerino è quindi l’MVP di Milan-Sparta Praga, votato dal 52% dei nostri tifosi su AC Milan Official App.