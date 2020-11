Notizie Milan – Ismael Bennacer MVP contro il Lille

MILANO – Tratto dal sito ufficiale del Milan.

Ormai non è più una novità, ma quel che stupisce è la continuità che riesce ad avere, non solo nel lungo periodo, ma anche all’interno della gara stessa. Stiamo parlando di Ismaël Bennacer, autore di una grande prova nella trasferta di Europa League sul campo del Lille. Una prestazione riconosciuta anche da tutti i tifosi rossoneri, che con il 57% dei voti l’hanno scelto sull’App Ufficiale del Club come MVP della sfida. Il numero 4 ha chiuso davanti a Theo Hernández (17%), Samu Castillejo (14%) e Sandro Tonali (12%). Dinamismo, quantità, qualità, tempi di pressione: c’è tutto nella prova di Bennacer, come evidenziano i numeri. L’algerino, è il primo per dribbling riusciti (100%), palle recuperate (10) e falli subiti (4), il secondo per contrasti vinti (2), palloni intercettati (3) e lanci positivi (4). Una prestazione totale, complimenti Ismaël!