Notizie Milan – Inzaghi: “Juventus-Milan non è una partita come le altre”

MILANO – Filippo Inzaghi, ex storico attaccante e allenatore del Milan e con un passato anche in bianconero, ha espresso il suo punto di vista, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, sulla semifinale di ritorno, della Coppa Italia, tra le sue due ex squadre. Ecco che cosa ha detto.

: «Non vedo l’ora di vedere questa sera in televisione Juve-Milan. Prova gioia ed emozione e spero che il pallone ci porti serenità. Veniamo da un bruttissimo periodo, dove ogni giorno c’erano tantissimi morti e nessuno aveva voglia di calcio. Mi auguro anche che questa esperienza possa riporta il mondo del calcio sulla terra, ridimensionando certe cifre assurde. In ogni caso, Juve-Milan non sarà mai una partita come le altre. Quando giocavo il primo tra queste due squadre era il Trofeo Berlusconi, nonostante fosse precampionato e le squadre erano in rodaggio, San Siro era pieno di tifosi e gli ascolti in tv erano altissimi. La sfida di questa sera è molto importante, ci si gioca una finale, ma ci sono anche delle incognite. Ovviamente tutte e due non possono essere al massimo della condizione. La Juve è favorita, è superiore e ha alcuni vantaggi: il risultato dell’andata, il fattore campo anche se non c’è il pubblico, le assenze pesanti nel Milan. Però proprio lo stadio chiuso può essere un vantaggio per i rossoneri. Dal punto di vista non mi aspetto stravolgimenti, gli allenatori vorranno dare delle certezze, anche se si è potuto lavorare nelle ultime settimane, non è questo il momento delle grosse novità. Inoltre mi spiace che sia saltata la sfida tra Ronaldo e Ibra».

