Notizie Milan – Interesse per l’ucraino Vitaliy Mykolenko

MILANO – Il Milan continua a cercare un innesto sulla fascia! Da giorni, ormai, la dirigenza rossonera ha deciso di regalare a mister Pioli un nuovo rinforzo per gli esterni e si stanno valutando vari profili. Nelle ultime ore è stato fatto il nome di Marcos Senesi, terzino argentino del Feyenord, e di un altro giocatore, proveniente dall’Europa dell’Est.

Secondo TuttoSport, si tratta di Vitaliy Mykolenko, terzino sinistro classe 1999 della Dinamo Kiev. Per il giovane ucraino ci sarebbe un serio interesse del Milan, che starebbe valutando l’ipotesi di intavolare una trattativa. Il costo del cartellino si aggira tra i 10 e 15 milioni di euro, ma la possibilità di un’operazione è legata anche al mercato in uscita dei rossoneri. Il nome in cima alla lista dei partenti, infatti, è proprio quello di un esterno sinistro, l’uruguayano Diego Laxalt.