Notizie Milan – Interessante retroscena di mercato con il Tottenham

MILANO – Il portale calciomercato.com ha riportato due interessanti retroscena di mercato tra il Milan e il Tottenham. I rossoneri infatti nell’ultima sessione estiva hanno inseguito a lungo Serge Aurier, il calciatore però non è mai arrivato a Milano. Troppo pochi i 15 milioni di euro messi sul piatto per l’ivoriano da parte del Diavolo. Gli Spurs ne volevano almeno 20. La squadra inglese però avrebbe anche offerto Danny Rose al Milan, un profilo che avrebbe permesso a Pioli di avere un ricambio di qualità a Theo Hernandez. In questo caso però è stato il club meneghino a dire di no. In primo luogo perché si era deciso di virare su Diogo Dalot, e poi la non partenza di Conti e Calabria non hanno liberato un posto in difesa. Sarà infatti il prodotto del vivaio rossonero a dare il ricambio all’ex Real Madrid in questa stagione. Almeno fino a gennaio.