Notizie Milan – Inserimento dalla Spagna per Florian Thauvin

MILANO – Florian Thauvin resta nel mirino del Milan. Il calciatore francese infatti quest’estate dovrebbe librarsi a parametro zero dall’Olympique Marsiglia e i francesi a gennaio potrebbero accettare ance un piccolo indennizzo, per non perdere l’esterno gratis. Una situazione che fa gola a tanti club, non solo ai rossoneri. Sul calciatore ci sono anche Napoli, Roma e Atalanta. Tutti apprezzamenti che però sono arrivati diversi mesi fa. Attualmente il Diavolo è molto forte su Thauvin, ma c’è da fare i conti con la concorrenza del Siviglia, secondo quanto riporta il portale calciomercato.com. Gli spagnoli hanno giocato bene le loro carte, offrendo i più del Milan e ad oggi sembrano essere i grandi favoriti alla corsa all’esterno francese. Nelle prossime settimane sono attese novità sul futuro del calciatore. Che deve ancora decidere se partire in inverno, oppure restare in Francia e poi liberarsi gratis in estate.