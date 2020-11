Notizie Milan – In Scozia sono già pazzi di Diego Laxalt

MILANO – Ha convinto tutti e in pochissimo tempo. Diego Laxalt sta vivendo ‘una nuova giovinezza’ in Scozia. Il terzino infatti quest’estate ha lasciato il Milan per andate a giocare con i Celtic di Glasgow e in questa stagione i rossoneri hanno già affrontato l’uruguaiano in Europa League. Oltremanica però sembrano già essere tutti pazzi del calciatore che ha sta disputando davvero un buonissimo inizio di stagione. A prova di questo ci sono anche i tanti messaggi social che sono arrivati dai tifosi del Celtic, nei suoi confronti. E chissà che il riscatto non diventi realtà a gennaio o nella prossima sessione di mercato estivo.