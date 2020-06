Notizie Milan – In arrivo il primo acquisto rossonero

MILANO – Il Milan archivia la delusione in Coppa Italia, non è bastata una prova dignitosissima dei rossoneri, che non sono andati oltre lo 0-0 contro la Juventus. E si getta sul mercato. Secondo quanto riporta il giornalista, esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, il diavolo avrebbe messo le mani su Pierre Kalulu. Giovane terzino destro francese di proprietà del Lione. A rincarare la dose, sulla notizia, ci ha pensato anche “L’Equipe”, che ha aggiunto come il calciatore non avrebbe ancora firmato un contratto da professionista con i transalpini e il Milan sia mosso con largo anticipo, finendo per convincerlo a sposare la causa rossonera. Il classe 2000, quindi, sarà il primo acquisto della stagione 2020/21, grazie anche alla segnalazione di Moncada, responsabile dell’area scouting del club meneghino. Kalulu firmerà un contratto quinquennale e lunedì sarà a Milano per sostenere le visite mediche di rito.

