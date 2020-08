Notizie Milan – In agenda anche la chiusura per Brahim Diaz

MILANO – Cresce l’attesa tra i tifosi del Milan, Ibrahimovic è tornato, pronto a rinnovare con i rossoneri. Tonali è ormai a un passo e si attende solo l’ufficialità del nuovo acquisto, così come per la firma della svedese. Oltre al centrocampista della Nazionale di Roberto Mancini e al nuovo accordo con Zlatan, i rossoneri hanno in agenda di concretizzare anche una altra manovra di mercato: quella relativa a Brahim Diaz. Come riporta il portale calciomercato.com, anche in questo caso sarebbe tutto già definito e si aspetta soltanto l’ultimo passo. Lo spagnolo raggiungerà Milanello con la formula del prestito, con diritto di riscatto e recompra in favore del Real Madrid.