Notizie Milan, il Torino continua a seguire Lucas Biglia

Notizie Milan – Torino ancora su Biglia

MILANO – Continuano i movimenti di mercato del Milan. La società rossonera, nelle ultime ore, si sta attivando molto, smuovendo i fili delle trattative tra le varie società calcistiche: diversi nomi di giocatori e di club, infatti, stanno ruotando attorno ai diavoli.

Una di queste società è il Torino, che da tempo è sulle tracce di un giocatore del Milan: si tratta di Lucas Biglia, centrocampista argentino classe 1986. El Principito, nell’ultima stagione, ha collezionato solamente 14 presenze e potrebbe cambiare aria per giocare con più continuità. Dal canto suo, il Toro starebbe cercando un profilo di garanzia ed esperienza per rinforzare la propria mediana. Come riportato da calciomercato.com, Cairo continua a seguire vigile il giocatore, con l’intenzione di acquistarlo. Tuttavia, nel caso in cui la trattativa con i rossoneri per Biglia non prendesse quota, la società granata avrebbe comunque trovato un sostituto: si tratta di Fausto Vera, un altro centrocampista argentino. Il giocatore degli Argentinos Juniors è un classe 2000 e potrebbe essere un investimento per il futuro. Il Toro continua dunque a seguire Biglia, ma si guarda anche in giro.