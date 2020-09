Notizie Milan – Il rinnovo di Donnarumma rimandato alla fine del mercato

MILANO – Continua a lavorare il Milan per diventare sempre più grande! Dopo i grandi acquisti di Tonali e Brahim Diaz, la società rossonera vuole rinforzarsi ancora per diventare più competitiva nella prossima stagione. Per fare questo, ha deciso anche di sedersi al tavolo per alcuni rinnovi di contratto: dopo la riuscita della trattativa con Zlatan Ibrahimovic, la dirigenza adesso punta anche a blindare un altro big.

Si tratta di Gianluigi Donnarumma, portiere classe 1999, diventato ormai uno dei pilastri della squadra. Secondo quanto riportato da TuttoSport, il club rossonero di rimandare i discorsi sul rinnovo di Gigio alla fine del mercato estivo: per il momento, infatti, la dirigenza sembra volersi concentrare sulla ricerca di nuovi acquisti e preferirebbe affrontare questa situazione in un momento più tranquillo. Comunque, il matrimonio tra il Milan e Donnarumma sembra destinato a durare per molto tempo.