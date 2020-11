Notizie Milan – Il report sui nazionali rossoneri

MILANO – Tratto dal sito ufficiale del Milan.

Un successo pesante, arrivato nel finale grazie alla doppietta di Tommaso Pobega (giovane ancora di proprietà rossonera). È l’Under21 italiana la grande protagonista della serata di giovedì. Gli azzurrini, al termine di un 2-1 molto combattuto sul campo dell’Islanda, hanno ipotecato il pass per i campionati europei di categoria. A Reykjavík, Matteo Gabbia ha disputato 90′, fornendo una prestazione di sostanza e carattere.

Rimanendo in tema di under, sono arrivate due vittorie anche per il Portogallo di Leão (panchina) e Dalot (68 minuti in campo), e per la Spagna di Díaz (sostituito all’intervallo). I lusitani hanno superato senza grosse difficoltà la Bielorussia con un netto 3-0, mentre le furie rosse si sono imposte per 2-0 sulle Fær Øer.

Chiudiamo con le Qualificazioni alla Coppa d’Africa 2022, che ha visto in campo Bennacer e Kessie. I due rossoneri hanno giocato 90′ nei rispettivi successi maturati contro Zimbawe (3-1 per l’Algeria) e il Madagascar (2-1 in favore della Costa D’Avorio).

Non ha giocato Rade Krunić nella sconfitta in amichevole della sua Bosnia contro l’Iran.