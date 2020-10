Notizie Milan – Il report della sessione odierna da Milanello

MILANO – Tratto dal sito ufficiale del Milan.

Continuano gli allenamenti a ranghi ridotti a Milanello, dove il gruppo si è ritrovato questa mattina. Presente, per seguire la seduta odierna della squadra, anche il Direttore Sportivo Frederic Massara.

IL REPORT

La sessione è iniziata in palestra, con i rossoneri che hanno effettuato l’attivazione muscolare prima di una serie di esercizi sulla forza eseguiti all’interno della struttura utilizzando degli attrezzi. Terminata questa fase, la squadra si è spostata in campo per svolgere, dopo alcuni torelli a tema, delle esercitazioni tecniche abbinate a un lavoro atletico. Infine, spazio alla partitella su campo ridotto.