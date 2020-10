Notizie Milan – Il report della seduta odierna, da Milanello

MILANO – Tratto del sito ufficiale del Milan.

Gruppo ristretto di giocatori questa mattina a Milanello per l’allenamento odierno, a causa delle assenze dei rossoneri impegnati con le rispettive nazionali.

IL REPORT

Programma di lavoro atletico per i presenti: lavoro aerobico con una serie di giri di campo per iniziare, a seguire allunghi sul lato lungo. Terminata la prima parte, l’allenamento è proseguito con alcune esercitazioni focalizzate sulla reattività muscolare.

C’è anche Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan si allena per tornare a disposizione in vista del Derby, come testimoniato dalle immagine caricate su twitter, dalla società rossonera.