Notizie Milan – Il punto sul centrocampo della prossima stagione

MILANO – Il Milan è già al lavoro per il futuro. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno già le idee chiare per il centrocampo. Secondo la rosea, infatti, le partenze di Biglia e Bonaventura sono certe. I due giocatori arriveranno alla fine naturale del loro accordo con il diavolo e in estate saluteranno Milanello. Anche Krunic è quasi certo della partenza, il club meneghino proverà a cedere l’ex Empoli e diversi club sono già interessati al giocatore. Discorso diverso per Franck Kessie, l’ivoriano partirà soltanto per un’offerta importante e a titolo definitivo. Oppure potrebbe finire al Napoli, all’interno della trattativa per Milik. Bennacer invece è praticamente certo della permanenza, a meno che non arrivi una super offerta dal PSG o dal Manchester City.

