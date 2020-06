Notizie Milan – Il PSG si avvicina alla clausola di Bennacer

MILANO – Non si fermano le indiscrezioni di mercato su Ismael Bennacer. Il centrocampista del Milan è finito nei radar del Paris Saint Germain e secondo quanto riporta FootMercato il club francese si starebbe avvicinando alla clausola rescissoria del calciatore.

Leonardo sarebbe arrivato ad offrire 30 milioni di euro, mentre la clausola per strapparlo ai rossoneri è di 50. Notizie che non possono far felici i tifosi del diavolo e la stessa società meneghina, che avrebbe intenzione di puntare sull’ex Empoli, anche nella prossima stagione. La stessa idea dei parigini, che sognano di formare la coppia Verratti, Bennacer a centrocampo.

