Notizie Milan – Il programma del weekend delle giovanili

MILANO – Tratto dal sito ufficiale del Milan.

Sarebbe dovuto essere il weekend della ripartenza e invece, nella giornata di venerdì, è arrivata l’ufficialità della sospensione dei campionati dilettantistici da parte della Regione Lombardia. Tutte le attività delle categorie maschili dall’U8 all’U14 e delle categorie femminili dall’U10 all’U17 sono state quindi annullate, allenamenti compresi.

Non solo i piccoli però, perché questo fine settimana non vedrà in campo né la Primavera (trasferta di Torino spostata a data da destinarsi) né l’U16 (anche per loro, gara interna con l’Atalanta rinviata). Spazio dunque alle uniche due gare del settore giovanile che verranno disputate: Lazio-Milan degli U18 e Vicenza-Milan degli U17. Questo il dettaglio dei due appuntamenti:

U18: 2° giornata, Lazio-Milan, ore 11.00 – CS Green Club Prato Lauro (Roma)

U17: 4° giornata, Vicenza-Milan, ore 15.00 – Campo Comunale Ceroni (Grisignano di Zocco)