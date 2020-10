Notizie Milan – Il programma del weekend delle giovanili rossonere

MILANO – Tratto dal sito ufficiale del Milan.

La pausa delle nazionali ferma anche il campionato Primavera. Questo fine settimana però saluta anche il ritorno in campo dell’U18 rossonera, impegnata nella prima giornata di campionato domenica contro la Fiorentina al Vismara. Dopo la doppia vittoria dello scorso weekend, nuovo impegno per U16 e U17.

La prima, dopo il 6-1 al Cittadella nella prima giornata, è attesa dal Derby contro l’Inter. I nerazzurri, come i rossoneri, hanno inaugurato il loro campionato con una netta vittoria esterna (0-4) sull’Hellas Verona. L’U17, invece, attende al Vismara il Chievo Verona, dopo aver conquistato 4 punti nelle prime due giornate. Dopo l’1-1 iniziale con l’Hellas Verona, domenica scorsa è arrivato un largo successo per 3-0 sul Brescia. Ora, l’occasione per proseguire questo primo momento positivo.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 10 OTTOBRE

U16: 2° giornata, Inter-Milan, ore 15.30 – CS Enotria (Milano)

DOMENICA 11 OTTOBRE

U18: 1° giornata, Milan-Fiorentina, ore 11.00 – CS Vismara (Milano)

U17: 3° giornata, Milan Chievo Verona, ore 15.00 – CS Vismara (Milano)