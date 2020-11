Notizie Milan – Il preferito per la difesa è sempre lo stesso

MILANO – Un difensore centrale. Il Milan non ha cambiato obiettivo, a gennaio l’intenzione è quella di rinforzare il reparto arretrato. E il nome in cima alla lista dei desideri è sempre lo stesso: Ozan Kabak. Lo ha riportato la Gazzetta dello Sport, che ha messo il calciatore dello Schalke 04 al primo posto nelle preferenze di Massara e Maldini. Le condizione per arrivare al turco in questo momento sono le più favorevoli, vista la particolare situazione del club tedesco. Crisi economica e di risultati che potrebbero aiutare i rossoneri. L’alternativa è Lovato dell’Hellas Verona. Più staccati Milenkovic e Pezzella, il cambio in panchina con l’arrivo di Prandelli, raffredda per il momento le possibile piste di mercato.