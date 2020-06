Notizie Milan – Il Monza sogna in grande: interessa un rossonero

MILANO – Il Monza di Galliani e Berlusconi sogna il grande. La squadra lombarda vuole rinforzarsi in vista della prossima stagione, molto probabilmente in Serie B, si aspetta solo la prossima riunione della Lega Pro. Tra gli obiettivi c’è anche un calciatore del Milan. Si tratta di Giacomo Bonaventura, che si libererà a parametro zero dai rossoneri, in estate. La trattativa però è tutt’altro che in discesa, dato che sul centrocampista del diavolo c’è l’interesse di molti club, italiani e non. Fiorentina, Torino, Atalanta, Torino, Roma e Lazio in Serie A, sono le società italiane ingolosite dalla possibilità di mettere sotto contratto Bonaventura. Così come l’Arsenal.

