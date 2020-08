Notizie Milan – Il messaggio di Ibra all’arrivo all’aeroporto

MILANO – Finalmente ci siamo: Ibrahimovic è sbarcato a Milano! Il campione svedese è arrivato per mettere la firma sul rinnovo del contratto che lo legherà ai rossoneri per un’altra stagione. Il Milan punta su di lui, che, appena atterrato nel capoluogo lombardo, mostra la sua leadership.

In un video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, la società rossonera ha documentato il messaggio di Ibra al suo arrivo all’aeroporto. Acclamato dalla folla, Zlatan si è girato verso la videocamera e, con lo sguardo fermo e il dito puntato, ha esclamato: “Ragazzi, forza Milan… Sempre!“. Inizia così un altro capitolo dell’avventura rossonera di Ibrahimovic, deciso a riportare la squadra al top in Italia e in Europa.