Notizie Milan – Il messaggio di auguri per mister Ganz

Alla sua seconda stagione sulla panchina delle rossonere, Mister Maurizio Ganz ha grandi obiettivi. Quattro vittorie nelle prime cinque partite di campionato, unica sconfitta nell’emozionante serata di San Siro contro la Juventus. Il suo Milan sta bene, è agguerrito e pronto a dar battaglia fino alla fine per le posizioni nobili della classifica. Oggi, per Mister Ganz, è un giorno di festeggiamenti per i suoi 52 anni: buon compleanno dalla famiglia milanista!