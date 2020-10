Notizie Milan – Il messaggio dei rossoneri per Krunic

MILANO – Tratto dal sito ufficiale del Milan.

Sognava i nostri colori, che ha indossato a partire dalla scorsa stagione. Nel 2019/20, per Krunić, diciotto presenze tra Serie A e Coppa Italia più un assist ad impreziosire un’annata comunque importante e di crescita. Per il bosniaco non è stato facile trovare spazio, complici motivi tecnico-tattici e anche un infortunio, ma quando chiamato in causa ha sempre dato il massimo in campo. E in questo inizio di stagione ha partecipato bene alle prime uscite della squadra. Oggi, 7 ottobre, Rade festeggia 27 anni: da parte di tutta la famiglia rossonera, tanti auguri!