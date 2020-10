Notizie Milan – Il messaggio d’auguri per Daniel Maldini

MILANO – Tratto dal sito ufficiale del Milan.

Un cognome pesante da portare sulle spalle, da sempre e per sempre legato ai colori rossoneri. Un calciatore giovane, di grande talento e dai mezzi tecnici importanti. Daniel Maldini occupa ormai in pianta stabile il Milan dei grandi e, oggi, 11 ottobre, festeggia i 19 anni. Dopo l’esordio ufficiale in Serie A nella scorsa stagione, il suo 2020/21 è iniziato forte; soprattutto in Europa League, dove ha giocato da titolare il playoff decisivo per la qualificazione ai gironi. Un attaccante di qualità, un ragazzo umile. Siamo certi che papà Paolo sia stato uno dei primi a farti gli auguri, ci aggiungiamo anche noi: buon compleanno Daniel!