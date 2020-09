Notizie Milan – Il mercato passa anche dall’Europa League

MILANO – Il Corriere della Sera ha fatto il punto sul mercato del Milan. Secondo quanto riporta il quotidiano, infatti, la qualificazione all’Europa League rappresenta il viatico per portare a Milanello nuovi giocatori dal mercato. I rossoneri centrando l’obiettivo europeo vedrebbero aumentare le possibilità di riuscire a piazzare nuovi colpi in entrata. La partita con lo Shamrock Rovers quindi inizia ad avere un ruolo sempre più importante. Il preliminare andrà in scena giovedì prossimo alle ore 20 e la squadra di Stefano Pioli a questo punto non può fallire l’obiettivo. Il futuro del Milan passa anche, e soprattutto, dal primo impegno ufficiale della nuova stagione.