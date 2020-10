Notizie Milan – Il mercato ora porta i suoi frutti

MILANO – Il Milan ha deciso di tenere i suoi pezzi da novanta, non venderli nella scorsa sessione di mercato. Poi di riscattare giocatori importanti come Ibrahimovic, Rebic, Kjaer e Saelemaekers e infine puntare sui giovanissimi: Dalot, Hauge e Brahim Diaz. Arrivati con formule a prezzi molto contenuti. Adesso le scelte fatte da Maldini e Massara iniziano a dare i suoi frutti, con i rossoneri che viaggiano in campionato e in Europa. Sono 21 i risultati utili consecutivi e un inizio di stagione che non si vedeva da tempo. Frutto anche del lavoro della dirigenza.